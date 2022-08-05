فرنسا ..القضاء يعلق قرار ترحيل إمام مغربي متهم “بمعاداة السامية”

2022-08-05 / 18:15
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هبة بريس - متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية بباريس ، أمس الخميس قرارا يقضي بتعليق ترحيل إمام مغربي متهم بالتطرف.

وقالت المحكمة أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حياته العائلية ، حيث التمست محامية الإمام المغربي “حسن إكويسن” “لوسي سيمون” في تغريدة لها على موقع تويتر، من المحكمة، “حماية الحريات الأساسية” توقيف قرار الترحيل وعبرت عن فرحها قائلة “بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، الحق يعلو”.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، أعلن الأسبوع الماضي، طرد الإمام “إكويسن “الذي يعمل بإحدى مقاطعات الشمال بفرنسا، بعد أن اتهمته السلطات الفرنسية بالدعوة إلى الكراهية والعنف ضد اليهود، مرجحة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

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‫6 تعليقات

  3. كان يجب عليه أن يقدم إستقالته أولا وبعدها يمارس حريته الفكرية المتطرفة والتي تخالف تعاليم الإسلام.

  4. الإمام والداعية الإسلامي يجب أن يتقيد بتعاليم التكوين الذي تلقاه وهو أن يسخر نفسه لنشر الدعوة الإسلامية بكل حيادية وبكل نزاهة.

  5. ليس له الحق في نشر معتقداته و توجهاته المتطرفة بإسم الإسلام الذي يتبرأ من التطرف بكل أشكاله بل على العكس الإسلام دين تآخي وتعايش مع مختلف الديانات.

  6. الذين يتهمون هذا الرجل بالتطرف ما هم الا ابواق الغرب ولا يفقهون في الدين ادنى بعوضة . اسأل هاؤلاء الناس ان يبحثوا و يتفقهوا حتى يفهموا . هل من يقول ان هذا الدين متطرف ، و هل القرآن و ما جاء به تعاليم من الله ، هل هي تطرف ، ان العرب يحقد لمذا ينتشر الاسلام في مجتمعهم ، و هذا الذي يقلقهم و يبذلون كل جهد لاتهام الاسلام وينعتونه بكل النعوت. الحمد لله الماء الغرب يدخلون الاسلام بايمان صادق و قوي . و الماء الدول الاسلامية تخرج من الدين بثمن بخس ، لانهم لا يعلمون ما قيمة عقيدتهم و دينهم . و في الختام ، الله خالق هذا الكون يعلم ما يصلح للبشر ، هو الذي بعث جميع الانبياء بالحق ، و ختم جميع الرسائل بالاسلام ، و قال عز و جل ، إن الدين عند الله : الاسلام . و من يلتف غير الاسلام دينا ، فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين . الله هو الذي اراد ان يختم جميع ما انزل على رسله بالرسالة المحمدية الاخيرة البشر. فهذا بعد هذا يا من يغفل عن الحق .

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