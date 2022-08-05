كورونا : 218 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 218 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 532 شخصا، فيما تم تسجيل 04 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و701 ألف و783 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و370 ألف و960 شخصا، مقابل 24 مليون و880 ألف و69 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 29 ألف و605 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة

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