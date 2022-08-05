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4 شهداء في عدوان إسرائيلي على غزة بينهم قيادي في سرايا القدس

2022-08-05 / 15:48
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 مواطنين وإصابة 15 آخرين في العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة.

وقال داود شهاب الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي إن إسرائيل اغتالت مساء الجمعة، تيسير الجعبري، القيادي البارز في الجناح المسلح للحركة، سرايا القدس.

وقال شهاب في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، إن الجعبري هو قائد منطقة شمالي قطاع غزة، بسرايا القدس، وأحد أبرز قادتها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية النبأ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “قام الجيش الإسرائيلي بتصفية عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي في غزة”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأكد الجيش تنفيذ ضربات على قطاع غزة “وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني” بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

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