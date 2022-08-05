الجماعة الترابية لأكادير تطلق تطبيقا رقميا لتدبير الفضاءات الرياضية

الجماعة الترابية لأكادير تطلق تطبيقا رقميا لتدبير الفضاءات الرياضية

2022-08-05 / 15:39
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هبة بريس _ الرباط

أطلقت الجماعة الترابية لأكادير تطبيقا رقميا يتم من خلاله تسهيل عملية تدبير طلبات وحجوزات استغلال مختلف الفضاءات الرياضية التابعة لجماعة أكادير ويتعلق الأمر بكل من ملاعب القرب والقاعات الرياضية المتعددة الإستعمالات، حيث سيمكن هذا التطبيق الأول من نوعه وطنيا من اختصار المدة التي تتطلبها مسطرة الحجز التي تتم بالطرق العادية من أجل المصادقة على الطلبات التي تتقدم بها الأندية والجمعيات.

وتفيد المعطيات التقنية الخاصة بهذه المنصة أنه أصبح بإمكان المستفيدين القيام بعملية الحجز انطلاقا من الهاتف النقال ودون التنقل إلى مقر الجماعة. كما يمكن للأندية والجمعيات تتبع طلباتها عبر التطبيق والتصديق عليه أثناء مباشرة النشاط في الفضاء الذي تم اختياره

كما يمكن النظام كذلك من إعطاء نظرة شاملة عن واقع الحجوزات والأوقات المتاحة والتي تمكن المصلحة المشرفة من تنظيم جيد للفضاءات واستغلال أمثل لها بطريقة تنطوي على كثير من الدقة وحسن التدبير وربح الوقت.

هذا وتتم عملية الحجز عبر ثلاث مراحل فقط من خلال تخصيص حساب خاص لكل جمعية ونادي، تقوم من خلاله هذه الأخيرة باختيار نوع الطلب وتعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد الطلب ليقوم النظام الخاص بالتطبيق بتنظيم باقي العمليات بحيث يتيح تنظيم الجدولة الزمنية لاستغلال الفضاءات الرياضية.

وفي ذات السياق نظم المجلس الجماعي لأكادير بإشراف من مصلحة الشؤون الرياضية لقاء تواصليا مع الجمعيات والأندية الرياضية المنضوية تحت لواء العصب والجامعات الرياضية تم خلاله عرض تفاصيل المنصة الرقمية التي أحدثها المجلس

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