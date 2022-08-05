الضحايا كانوا يحاولون الاحتماء من عاصفة رعدية شديدة

البرق يقتل شخصين قرب البيت الأبيض

2022-08-05 / 15:12
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هبة بريس _ وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بعد أن ضربت صاعقة حديقة قريبة من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن مساء الخميس.

وأكد متحدث باسم شرطة واشنطن العاصمة أن جيمس مولر (76 عاما) ودونا مولر (75 عاما) توفيا متأثرين بجروحهما في أعقاب الصاعقة التي ضربت حديقة “لافاييت”، مضيفا أنهما كانا يزوران العاصمة قادمين من ولاية ويسكونسن.

ولم تتضح بعد حالة المصابين الاثنين الأخرين، لكن بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن مساء الخميس أفاد بأن الصاعقة تسببت بإصاباتهم “بجروح خطيرة تهدد حياتهم”.

وقال مصدر في إنفاذ القانون إن الضحايا كانوا يحاولون الاحتماء من عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأميركية مساء الخميس، تحت شجرة.

ونشرت محطة فوكس 5 المحلية مقطعا مصورا مقتضب يظهر اللحظة الذي ضربت فيه الصاعقة المكان المقابل للبيت الأبيض

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