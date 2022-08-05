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بتنسيق مع الديستي..أمن تطوان يحبط محاولة تهريب 21 ألف قرص مهلوس إلى الدارالبيضاء

2022-08-05 / 14:47
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تطوان في عملية مشتركة من إحباط عملية تهريب وترويج 21 ألف قرص طبي مخدر.

وكشف بلاغ للأمن، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و56 سنة، وهم سيدتان وابن إحداهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج 21.000 قرص طبي مخدر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية بالقرب من إحدى وكالات النقل الطرقي الكائنة وسط مدينة تطوان، وذلك أثناء استعدادها لمغادرة المدينة على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها عن حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية المكونة من 21.000 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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