كريم موسطا ينهي في دكار رحلة طواف بالدراجات بدأها من أمستردام

هبة بريس _ رياضة

حل الدراج المغربي كريم موسطا، المتوج مرتين بطلا في صنف إلتراماراثون، أمس الخميس بدكار المحطة الأخيرة في التحدي الذي خاضه في رحلة على دراجة هوائية بدأها في 8 مايو الماضي من أمستردام العاصمة الهولندية.

واستقبل موسطا (68 سنة) لدى وصوله لدكار من قبل أفراد الجالية المغربية بالسنغال الذين حرصوا على الإشادة بهذا الإنجاز والذي قاده من هولندا الى بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والمغرب وموريتانيا ثم السنغال قاطعا مسافة تقارب ال 6000 كلم على دراجة هوائية.

واختار موسطا لرحلته شعار “نبذ كل أشكال العنف وتشجيع ممارسة الرياضة”.

وقال موسطا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “اليوم، تتنهي مغامرتي الرياضية، وأنا سعيد جدا بفوزي بالرهان أولا وإكمال هذه المغامرة التي استغرقت قرابة 3 أشهر خضت خلالها تجارب رائعة.

وأضاف أنه طيلة مغامرته تواصل وخاض لقاءات مع أشخاص من مختلف البلدان، متقدما بالشكر لجميع الأشخاص الذين رحبوا به في مختلف مراحل هذه المغامرة.

وقال إن هذه الرحلة الطويلة تتبعها العديد من الأشخاص ، ولهذا السبب “حرصت على مشاركة كل لحظات وتفاصيل هذه المغامرة على صفحاتي على الشبكات الاجتماعية حتى يتمكن الأشخاص الذين يتابعونني من عيش هذه التجربة”.

وأضاف “عليك أن تتحلى بالصبر والإرادة لتنجح في هذا النوع من المغامرة”، مشددا على الصعوبات التي واجهها خلال هذه المغامرة.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة الرحلات التي قادته إلى 145 دولة، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب على عيش هذه التجارب الرياضية وحب الرياضة وممارستها بانتظام.

وفي سنة 2019 ، كان كريم موسطا قد رفع تحديا كبيرا وتوجه على متن دراجته الهوائية من الدار البيضاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ، حيث قطع 8000 كلم وعبر ثلاثة عشر بلدا .

وشارك هذا الرحالة المغربي، والذي مارس منذ الصغر السباحة والملاكمة، في 165 سباقا عبر العالم و29 مرة في ماراطون الرمال، وقام بدورات عبر العالم سيرا على الأقدام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0