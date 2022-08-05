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انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية والغذاء عالميا

2022-08-05 / 13:58
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هبة بريس _ وكالات

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، انخفاض أسعار الغذاء حول العالم بنسبة 8.6% خلال شهر تموز/يوليو 2022، مقارنة بحزيران/يونيو الماضي.

وذكرت وكالة “عمون”، مساء اليوم الجمعة، أن أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 19.2%، فيما انخفضت أسعار الحبوب 11.5%، كما تراجعت أسعار السكر 3.8%.

وكانت منظمة “الفاو” قد أصدرت تقريرا بشأن مؤشرات أسعار 5 مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، وتبين من خلاله انخفاض أسعار الغذاء حول العالم بنسبة 8.6% خلال شهر يوليو الماضي.

وفي السياق نفسه، تراجعت أسعار الألبان بنسبة 2.5%، فيما سجل مؤشر أسعار اللحوم أول انخفاض شهري منذ 6 أشهر، وذلك بنسبة 0.6%.

بدأت أسعار الغذاء العالمية بالارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت إلى ضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم أخيرًا، مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.

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