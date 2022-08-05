“ريلمي”  C35: الهاتف الذكي الاقتصادي الأكثر أناقة بتصميم شبيه بـ”أيفون”

هبة بريس – الدار البيضاء

قدمت شركة “ريلمي”، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية رسميا اليوم، الهاتف الذكي الأكثر أناقة في الفئة العادية: إنه “ريلمي” C35. وكما العادة، ظلت “ريلمي” وفية لفلسفة العلامة التجارية Dare to Leap، والتي تقدم من خلالها هواتف ذكية جد مبتكرة للشباب في جميع ربوع العالم.

كاميرا تصوير من فئة Nightscape 50 ميجابكسل

يتضمن هاتف “ريلمي” C35كاميرا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة بؤرية تبلغ f / 1.8. تتيح هذه الكاميرا المبتكرة الحصول على صور بتفاصيل رائعة. يستخدم “ريلمي” C35 أيضًا فتحة عدسة f / 2.8 لصور السيلفي وفتحة f / 2.4 لالتقاط ماكرو ، والتي يمكن أن تصل إلى 4 سم.

التصميم الأكثر أناقة في سوق الهواتف الذكية بالفئة العادية

تم تصميم هاتف “ريلمي” C35ليكون الهاتف الذكي الأكثر أناقة في الفئة العادية لـسنة 2022، ويتميز بإطار جديد بزاوية يبلغ سمكها (8.1 مم!) ، يجمع بين التجربة البصرية والشعور بالراحة، لذلك يعد هذا الهاتف هو أنحف الهواتف الذكية في الفئة العادية، مع تصميم ديناميكي للإضاءة يمنحه مظهرًا أنيقا وعصريًا للغاية. ويتوفر هذا الهاتف الذكي متوفر بلونين: أسود متوهج Glowing Black وأخضر متوهج Glowing Green.

الهاتف الذكي الذي استفاد من شهادة الموثوقية العالية من TÜV Rheinland

يتمتع “ريلمي” C35بأعلى جودة في هذا القطاع بشهادة مزدوجة – شهادة عالية للموثوقية للهواتف الذكية TUV Smartphone High Reliability و Real Quality.

أداء جيد في فئته بفضل Unisoc T616 الجد قوي

سجل “ريلمي” C35، 230 726 نقطة في معايير AnTuTu، وذلك بفضل المعالج القوي Unisoc T616 .

بطارية ضخمة وشاشة FHD

فيما يتعلق بالبطارية، يواصل “ريلمي” C35 العمل بمزايا بطارية 5000 مللي أمبير لتشكيلة c والشحن السريع بقوة 18 واط ، بحيث يمكن أن يستمر 39 يومًا في وضع الاستعداد ويتم شحنه بنسبة 50٪ في 49 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، ونظرًا لأن هاتف r”ريلمي” C35هو أول هاتف كامل الشاشة بحجم 6.6 بوصة من الفئة C ، فإن “ريلمي” C35 يتميز بحجم الشاشة الأكبر FHD في هذا القسم ، مما يوفر تجربة بصرية FHD لا مثيل لها.

نسخة 4/64 تباع بسعر 1989 درهم ، بينما نسخة 4/128 متوفرة بسعر 2159 درهم.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة صفحاتنا:

https://www.facebook.com/realmeMaroc

https://www.instagram.com/realmemaroc

نبذة عن “ريلمي”:

“ريلمي” هي شركة دولية في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية وAIoT، من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. تقترح هذه العلامة تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية بمواصفات جد عالية، والتي تعكس نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست شركة “ريلمي” في ماي من سنة 2018 من قبل “سكاي لي وشعارها هو “Dare to Leap”، وهي سادس أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. وقد أصبحت واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 21 سوقًا على مستوى العالم في غضون سنتين فقط. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021 دخلت realme الى 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون.. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقعنا www.realme.com.

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