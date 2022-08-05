أداء الجماعات.. وزارة الداخلية تكافئ جماعة أيت ملول

هبة بريس _ و م ع

حصلت الجماعة الترابية لأيت ملول، مؤخرا، على منحة مالية تحفيزية من المديرية العامة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية)، وذلك في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات.

وأعلنت الجماعة، في بلاغ لها، أنها حصلت، في إطار هذا البرنامج، على منحة مالية تجاوزت 16.5 مليون درهم مقابل 13 مليون درهم السنة الماضية، وذلك مكافأة لها على تميزها، على غرار عدد من الجماعات الترابية بالمملكة، في مجال التدبير الإداري والمالي للمصالح الجماعية.

وأضاف المصدر أن هذه المكافأة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الجماعة الترابية لأيت ملول في تفعيل آليات الحكامة الجيدة، وحسن التدبير الإداري، وترسيخ نهج الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية.

كما تأتي هذه المكافأة، حسب المصدر، في إطار تفعيل الجماعة لعمل الهيئات الاستشارية، وإرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل والتواصل مع المواطنين، والتوفر على موقع إلكتروني، وإتاحة ولوج العموم إلى الوثائق الأساسية للجماعة، واحترام نشر القوائم المالية والمحاسبية، وحسن تدبير الموارد البشرية، ودفع مستحقات المقاولات في الآجال المحددة، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، والقوائم المالية وغيرها من المؤشرات.

وخلص المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم برمجة هذه المنحة المالية في إطار مشاريع برنامج عمل جماعة أيت ملول (2022-2027).

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية برنامج تحسين أداء الجماعات، الذي يتمحور حول ثلاثة برامج فرعية، تشمل تطوير نظام لتقييم أداء الجماعات المستهدفة وتحفيزها، وتقوية التعاون ما بين الجماعات يهم بالخصوص مؤسسات التعاون بين الجماعات، وتقوية قدرات الجماعات عبر برامج التكوين والمساعدة التقنية وأنظمة المعلومات.

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