القنب الهندي
الصورة من الارشيف

تقرير : المغرب أكثر منتج ومصدر للقنب الهندي

2022-08-05 / 10:44
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هبة بريس _ الرباط

صنف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة (UNODC) المغرب بكونه منتج ومصدر للقنب الهندي .

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “التقرير العالمي للمخدرات 2022″، إن المغرب لازال يتربع على عرش البلدان في العالم كأكثر منتج ومصدر للقنب الهندي أو ما يُطلق عليه داخل المملكة المغربية بـ”الكيف”.

وحسب ذات المصدر، فإنه بناء على محجوزات المخدرات المتعلقة بالقنب الهندي، بين 2016 و2020، فإن المغرب هو الأول في مجال الانتاج والتصدير على المستوى العالمي، وتليه في المرتبة الثانية دولة أفغانستان كأثر منتج ومصدر في آسيا.

وقال التقرير، إن 60 بالمائة من مخدرات القنب الهندي التي تم الحجز عليها من طرف المصالح الأمنية، تتركز بالأساس في شمال إفريقيا وأوروبا الغربية، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 تصدرت إسبانيا بلدان العالم في مجال الحجز على مخدرات القنب الهندي بما يصل إلى 500 طن.

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