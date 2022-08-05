تقرير : المغرب أكثر منتج ومصدر للقنب الهندي
صنف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة (UNODC) المغرب بكونه منتج ومصدر للقنب الهندي .
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “التقرير العالمي للمخدرات 2022″، إن المغرب لازال يتربع على عرش البلدان في العالم كأكثر منتج ومصدر للقنب الهندي أو ما يُطلق عليه داخل المملكة المغربية بـ”الكيف”.
وحسب ذات المصدر، فإنه بناء على محجوزات المخدرات المتعلقة بالقنب الهندي، بين 2016 و2020، فإن المغرب هو الأول في مجال الانتاج والتصدير على المستوى العالمي، وتليه في المرتبة الثانية دولة أفغانستان كأثر منتج ومصدر في آسيا.
وقال التقرير، إن 60 بالمائة من مخدرات القنب الهندي التي تم الحجز عليها من طرف المصالح الأمنية، تتركز بالأساس في شمال إفريقيا وأوروبا الغربية، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 تصدرت إسبانيا بلدان العالم في مجال الحجز على مخدرات القنب الهندي بما يصل إلى 500 طن.
3 تعليقات
قوانين المغرب عبارة عن قالب وحبر عن ورق وزراعة القنب الهندي موجود بكثرة في الريف ..
الكيف ليس بالخطر الذي يسصورونه به . ألسجائر المصنوعة من التبغ أشد فتكا بجسم الانسان من دخان الكيف .
لم نكن تعرف تلك المشتقات من الكيف إلى غاية سبعينيات القرن الماضي .
نحن الأوائل لاننا نصرح بكميات هائلة محجوزة ، و إذا نظرنا إلى منفعة الكيف على الفلاح فهي لا تجعله بعيدا عن الحاجة و حتى الفقر .
المستفيد الأكبر هم من يروجون المشتقات .
لو كانت الولايات المتحدة تمتلك هده النبتة لصنعتها وقدمتها للبيع في مكاتب التبغ على غرار المنتجات الترفيهية الاخرى مثل السجائر.في ايام الاستعمار الفرنسي كانت تباع ربطة الكيف في الصاكا بدون مشاكل تدكر ، على المغرب تقنين استهلاك الكيف كما هو الأمر ببعض الدول المتقدمة، وستزول هده الضجة الاعلامية، لأن كل ماهو ممنوع مرغوب.المنع والجزر غير مجديان.