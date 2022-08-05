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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض تعليق طرد داعية إلى المغرب

2022-08-05 / 10:26
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، أنها رفضت طلبا بتعليق إجراء طرد داعية من فرنسا إلى المغرب، متهما بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف الجالية اليهودية خصوصا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن، الأسبوع الماضي، عن طرد حسن إيكويوسن، الداعية المعروف بأنه مقرب من جماعة “الإخوان المسلمين”.

وأكد الوزير، الخميس، لإحدى القنوات الإخبارية أنه أدلى بتصريحات “معادية للسامية بشكل علني، ومعادية للأجانب بشكل علني، ومعادية للمثليين بشكل علني، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني”، ومن ثم “ما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني”.

وأبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ، الأربعاء، بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها التي تسمح لها بإصدار أمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” عندما يتعرض مقدمو الطلبات “لخطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها”.

وقالت المحكمة، في بيان: “نظرا لخطورة التهديد على النظام العام، اعتبر الوزير (الداخلية) أنه لم يتم المساس بحقه في الحياة العائلية بصورة غير متناسبة”.

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