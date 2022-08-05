بعد الحكم على غراينر.. روسيا تعلن استعدادها لتبادل السجناء

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن موسكو “مستعدة” لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي، وذلك بعد يوم من إدانة لاعبة كرة السلة، بريتني غراينر، في قضية مخدرات.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في كمبوديا: “نحن على استعداد لمناقشة هذه القضية لكن فقط في إطار القناة (اتصال) التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين (فلاديمير) بوتين و(جو) بايدن”.

وأضاف أن “هناك قناة خاصة أقامها الرئيسان وما زالت قائمة رغم بعض التصريحات العلنية”.

وقال: “إذا قرر الأميركيون مرة أخرى الانخراط في دبلوماسية علنية والإدلاء بتصريحات صاخبة… فهذا شأنهم ومشكلتهم”، مضيفا أن واشنطن “لا يمكنها” التصرف “بطريقة مهنية وهادئة”.

تحدث لافروف بعد يوم من حكم محكمة روسية على غراينر بالسجن تسع سنوات في مستعمرة جنائية بتهمة تهريب تهريب المخدرات.

كانت شبكة “سي إن إن” قد كشفت عن عرض البيت الأبيض لإطلاق سراح تاجر أسلحة روسي مدان يقضي عقوبة في السجون الأميركية، مقابل إطلاق سراح أميركيين اثنين تحتجزهما روسيا، هما بريتني غراينر وبول ويلان.

والخميس، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن حكم المحكمة الوسية بسجن المواطنة الأميركية، بريتني غراينر، تسعة أعوام “يضاعف من ظلم احتجازها غير المشروع

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