الصورة تعبيرية

3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

2022-08-05 / 10:00
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 3 سفن جديدة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا اليوم الجمعة، في سلسلة من الشحنات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو

وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنكلترا وتركيا.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في اسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في 22 يوليو.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصلان. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفته الحرب منذ 24 فبراير.

وغادرت السفينة “نافستار”، التي ترفع علم بنما أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة.

أما السفينة “رزجين” التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة ب13 ألف طن.

وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في انجلترا.

أما سفينة الشحن التركية “بولارنت” التي كانت تنتظر أيضا على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

وقالت الوزارة التركية إن هذه السفينة سيتم “فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال اسطنبول” قبل أن تتوجه إلى كاراسو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أعراض تلازم المتعافين من كوفيد .. هذه انواعها

أعراض تلازم المتعافين من كوفيد .. هذه انواعها

2022-08-05 / 12:05
Photo of تبون يرد الاعتبار لقيادات عسكرية خضعت للاعتقال في عهد القايد صالح

تبون يرد الاعتبار لقيادات عسكرية خضعت للاعتقال في عهد…

2022-08-05 / 12:00
Photo of أميركا أميركا تستدعي السفير الصيني.. وبكين تفرض عقوبات على بيلوسي

أميركا أميركا تستدعي السفير الصيني.. وبكين تفرض عقوبات على…

2022-08-05 / 11:32
Photo of صحيفة: إسبانيا ستسلم لأوكرانيا 20 ناقلة جنود مدرعة

صحيفة: إسبانيا ستسلم لأوكرانيا 20 ناقلة جنود مدرعة

2022-08-05 / 11:01
Photo of بعد الحكم على غراينر.. روسيا تعلن استعدادها لتبادل السجناء

بعد الحكم على غراينر.. روسيا تعلن استعدادها لتبادل السجناء

2022-08-05 / 10:04
Photo of القضاء الأمريكي يبت في قضية “جاسوس السعودية في تويتر

القضاء الأمريكي يبت في قضية “جاسوس السعودية في تويتر

2022-08-05 / 09:50
Photo of الائتلاف الرئاسي بالسنغال يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

الائتلاف الرئاسي بالسنغال يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

2022-08-04 / 23:14
Photo of البيت الأبيض: مجموعة حاملات الطائرات الأميركية ستواصل “مراقبة” منطقة تايوان

البيت الأبيض: مجموعة حاملات الطائرات الأميركية ستواصل “مراقبة” منطقة…

2022-08-04 / 21:22
Photo of فرنسا تعين سفيرا للترويج ل”مجتمع الميم ” في العالم

فرنسا تعين سفيرا للترويج ل”مجتمع الميم ” في العالم

2022-08-04 / 18:55
Photo of محكمة روسية تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن يعتبره “غير مقبول”

محكمة روسية تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن…

2022-08-04 / 17:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق