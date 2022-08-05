طائرات وسفن حربية صينية تعبر “الخط الأوسط” لمضيق تايوان
: أعلن الجيش التايواني أن “طائرات وسفنا حربية صينية” عبرت “الخط الأوسط” لمضيق تايوان الجمعة، مؤكدا أن المناورات التي تجريها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي “استفزازية للغاية”.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان “اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا، أجرت مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن حربية صينية تدريبات حول مضيق تايوان وعبرت الخط الأوسط للمضيق”.
وأضافت أن “هذه التدريبات العسكرية الصينية سواء كانت إطلاق صواريخ بالستية أو عبورا متعمدا للخط الأوسط للمضيق، هي عمل استفزازي للغاية”.
والخط الأوسط هو حدود غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.
ومن النادر أن تعبر طائرات وسفن حربية الخط الأوسط على الرغم من التوغلات الصينية التي أصبحت تتكرر منذ إعلان بكين في 2020 أن الحدود غير الرسمية لم تعد موجودة.
وعبور الخط الأوسط مسألة حساسة لأن مضيق تايوان ضيق ولا يتجاوز عرضه 130 كيلومترًا (81 ميلاً) في أضيق نقطة فيه، وتزيد عمليات التوغل من مخاطر وقوع حوادث عسكرية.
19 تعليقات
الامور تزداد سوءا يوما بعد يوم..
بسبب امريكا حدثت حرب الصين نفس طريقتها في الحرب مع اكرانيا أعطت وعود كاذبة حينما وقعت على أوراق حمايتهم ثم تخلت عنها وتركتها لروسيا تلتهمها..
خطة أمريكية لإضعاف اكبر المنافسين وهم الصين وروسيا وادخالهم حروف استنزاف والدوره ات لكوريا الشمالية..
الصين تمتلك اقوى اسطول بحري في العالم و طائرات حربية باعلى التكنولوجيا و صواريخ عابري القارات في دقائق معدودة ومدمرة ومسيرات بانوع مختلفة وأيضا تمتلك2 مليون جندي فاكثر..
أمريكا تريد إدخال الصين في حرب استنزاف لاسقاطها عسكريا واقتصاديا مثل ما فعلت لروسيا..
امريكا ستكون نهايتها على يد الصين الشعبية القوة العضمى في العالم ..
الظاهر ان الصين قادرة على حرب مدمرة مع امريكا وحرب الصين هي القوية وستصبح تحالفات عسكرية عالمية بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية..
امريكا تفقد هيبتها بدخولها مع اوضاع تايوان واكرانيا وتوريطهما في الحرب ولكن انشاء الله نهايتها قريبة..
سوف تتراجع أمريكا حفاظا على ماتبقى من هيبتها بعد خروجها من أفغانستان وبعد خسارتها أمام روسيا وانحنائها أمام السعودية انتهى عصر القوة والهيمنة الامريكية..
الصين يجب أن يكون لديها حزم اكبر مع هذه القضية كما تفعل أمريكا ويكون ردها قوي..
لا احد يقدر على الولايات المتحده الأمريكية الى الله وكان على الصين ان لا تتوعد بإسقاط تلك الطائرة..
مايحدث أن أمريكا ستحنث وتتخلى على تايوان كما تخلت على اوكرانيا..
كلاهما أعداء الإسلام والمسلمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين …
محاولات الولايات المتحدة الأمريكية توريط اوكرانيا لاضعاف روسيا والان تحاول توريط التايوان لاضعاف الصين وتخطط لإشعال حرب كوريا الجنوبية لاضعاف الشمالية..
هذه سياسة فرق تسود حتى يشغل كل من روسيا بأوكرانيا و الصين بتيوان, لا يسعهم الإتحاد في مابينهم و الكل مشغول بحربه.. بعدما اشعلت الحروب في الدول العربية وقتلت وشردت والان تلعب بالنار مع الدول العظمى..
انها الملحمة لاشك بنشوب حرب عظيمة والثالث كما ذكر من علامات الساعة ..
امريكا لم تعد قوية مثل السابق لان الدول تطورت وصارت اقوى منها مثل الصين وروسيا وغيرها فلجأت الى اللعب بالورقة الأخيرة..
هذا ما تريده امريكا من الصين أن تصرف بعض أموالها في الحرب العسكرية والتدريبية وان تخسر في اقتصادها..
نتمنى الهدنة للجميع والسلام وان يعم الهدوء والسكينة..