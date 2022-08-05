دراسة تكشف أحد أسباب الإصابة بمرض السكري

هبة بريس _ الرباط

وجدت دراسة جديدة أن ارتفاع معدل بروتين البروستاسين في الدم يزيد من عرضة الإصابة بمرض السكري، وفقا لما نقلت صحيفة “الغارديان”.

وحلل باحثون في السويد والصين السجلات الصحية لأكثر من 4500 شخص بالغ في منتصف العمر على مدى عقدين من الزمن على نظام مالمو الغذائي ودراسة السرطان.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من البروستاسين وهو بروتين يدور في الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري من أولئك الذين لديهم أدنى مستويات.

يلعب البروستاسين عدة أدوار في الجسم مثل تنظيم ضغط الدم وحجم الدم، كما أنه يثبط نمو الأورام التي يغذيها ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بينما من المعروف أن داء السكري من النوع 2 يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك أورام البنكرياس والكبد والأمعاء وبطانة الرحم، فإن الآليات البيولوجية ليست واضحة.

وبعد التحقق من الصلة بين البروستاسين ومرض السكري، نظر الباحثون فيما إذا كان الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من البروتين معرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسرطان

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