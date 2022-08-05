طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة ، أن يبقى الطقس حارا بالسهول الداخلية، داخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد مع تشكل كتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية.

كما تتوقع المديرية سقوط قطرات مطرية محلية مصحوبة برعد وبهبات محلية للرياح فوق مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وبالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية مع ملاحظة تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس ، ما بين 18 و22 درجة بالريف الغربي وبالقرب من السواحل ، ما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي، داخل منطقة سوس ، وبشرق الأقاليم الجنوبية. و ستكون ما بين 20 و26 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة ، خلال النهار، فستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا ما بين الجديدة والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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