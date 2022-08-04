مركب سياحي يكسر استحواذ الطبقة الغنية على متعة الفنادق

أحمد وزروتي: هبة بريس

على بعد ستة وعشرين كيلومتر شمال مدينة أكادير، وعلى مساحة تقدر بما يقارب ثلاثون هكتار، تم تشييد مركب سياحي بشراكة مع وزارة السياحة لتمكين ذوي الدخل المتوسط من الاستفادة من قضاء عطلهم بإقامة فندقية تتوفر على جميع مستلزمات العيش والترفيه.

وأفادت السيدة حسناء الغاشي، مديرة التسويق بالمركب السياحي، التابع لشركة كونتينونتال باي، أفادت أن المركب تم إنشاءه في إطار دعم السياحة الداخلية، باعتبار أن أغلب مرتاديه وزبنائه مغاربة.

وأضافت الغاشي أن هذا المركب، خلق طفرة سياحية بمنطقة إيميوادار، التابعة ترابيا لجماعة آيت تامر بإقليم أكادير إذاوتنان، حيث أن الأثمنة، والتي تتراوح بين 484 و 605 درهم، تمكنك من استغلال شقة أو شاليه بطاقة استيعابية تصل إلى أربعة أفراد، حيث أن الدولة بأجهزتها المختصة، تعمل على مراقبة أسعار هذه الوحدة الفندقية.

وأكدت الغاشي أن الإقبال الذي يعرفه مركب لونجا فيلاج السياحي، سببه هو توفر جميع المرافق الضرورية والتي تقدم خدماتها بأتمنة جد مناسبة.

من جهة أخرى، وفي إطلالة على فضاءات المركب، يتضح أن مسيريه اعتمدوا مبدأ الحفاظ على البيئة في سياستهم التجارية، حيث تم توفير محطة لمعالجة المياه، واستعمالها من جديد في سقي الأغراس، والتي بدورها تبقى أغراس محلية مع إضافة شتلات من أشجار الأركان.

ويشغل هذا المركب ما يناهز 200 من اليد العاملة من أبناء المنطقة أو من مدينة أكادير.

تجدر الإشارة إلى أن شركة كونتينونتال تعمل على تسيير هذه الوحدة الفندقية، والمتواجدون أيضا بمدن: خريبكة، إفران والدار البيضاء، والتي هي في ملكية صندوق الإيداع والتدبير.

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