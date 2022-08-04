“غوتيريش” يتابع “بقلق” مناورات الصين حول تايوان

هبة بريس- وكالات

قال “ستيفان دوجاريك”، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن الأخير “يتابع عن كثب وبقلق” المناورات العسكرية الصينية حول تايوان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده “دوجاريك” في المقرّ الدائم للمنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وردًّا على أسئلة الصحفيين حول موقف غوتيريش من المناورات الصينية حول تايوان وسقوط صواريخ صينية في المياه الإقليمية لليابان، اكتفى دوجاريك بالقول إن “الأمين العام تابع هذه التطورات بقلق وعن كثب”.

وفي وقتٍ سابق الخميس، طالب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، في تصريحات صحفية نقلها إعلام محلي، الصين بـ”الوقف الفوري لمناوراتها حول تايوان”.

والخميس أيضاً، أعلن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، أن صواريخ تابعة للجيش الصيني “سقطت في المياه الاقتصادية لليابان”.

وصباح الخميس، بدأ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوّي حول تايوان، اعتراضًا على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايبيه، قبل يومين.

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