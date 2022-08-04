ألمانيا.. اندلاع حريق غابات ضخم في برلين

هبة بريس - وكالات

اندلع حريق غابات كبير صباح الخميس في برلين إثر انفجار في مستودع ذخيرة للشرطة، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء، مؤكدة أن عناصرها يكافحون للسيطرة على الوضع.

وقالت فرق الإطفاء إن “غابة غرونيفالد تشهد حريقاً” في غرب المدينة و”هناك انفجارات”، مضيفة أن “الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع، أولاً في موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها ثم في الغابة المحيطة”.

من جهته صرح متحدث لوكالة فرانس برس أن “الوضع غير واضح والنيران مستمرة في الانتشار في الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه”.

فيما تعذر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار. وقد تمركزوا في محيط يبعد كيلومتراً واحداً عن مستودع الذخيرة حيث دوت انفجارات عدة.

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