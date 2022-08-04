تازة.. مصرع عاملين اختناقا داخل بئر بأكنول

ع.المحياوي - هبة بريس

اهتزت الجماعة الترابية بوريد بدائرة اكنول بإقليم تازة، زوال اليوم الخميس، على وقع فاجعة مأساوية إثر مصرع عاملين اثنين داخل بئر.

الضحية الأول توفي خنقا داخل البئر بسبب انعدام الأوكسيجين، والثاني توفي بعدما حاول إنقاذ صديقه، في البئر المتواجد داخل مشروع منتزه للأطفال في طور البناء.

و فور علمهم بالخبر حلت على الفور مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية للقيام بالمتعين وانتشال جثثي الضحيتين من داخل البئر .

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