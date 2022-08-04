تنديد ياباني وتايواني بعد مناورات صينية وصلت حدودهما

هبة بريس - وكالات

أطلق الجيش الصيني الخميس صواريخ رجّحت وزارة الدفاع اليابانية أن تكون قد حلّقت فوق تايوان وسقطت للمرة الأولى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وجاء ذلك في اليوم الأول من مناورات عسكرية بدأتها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

ودعا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الخميس الصين إلى “وقف فوري” لمناوراتها التي تجريها في محيط تايوان.

وقال الوزير الياباني خلال مشاركته في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه إن “أفعال الصين هذه المرة لديها تأثير خطير على السلام المنطقة والمجتمع الدولي واستقرارهما. أطالب مرة جديدة بوقف هذه التدريبات العسكرية على الفور”.

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