فرنسا تعين سفيرا للترويج ل”مجتمع الميم ” في العالم
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، أن الحكومة ستنشئ منصب سفير للترويج لحقوق المثليين في أنحاء العالم.
جاء إعلان رئيسة الوزراء في تصريحات للجمهور بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء فرنسا لقانون التمييز ضد المثليين الخاص بحقبة الحرب العالمية الثانية، بحسب “فرانس برس”
وقالت بورن إن المبعوث الجديد سينسق سياسة وزارة الخارجية وسيعمل كـ”صوت فرنسا” من أجل الترويج لحقوق المثليين مشيرة الى أن السفير الذي سيعين بنهاية العام “سيقود حملة من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية والتحول الجنسي”.
كما أعلنت عن تمويل بقيمة 3.1 ملايين يورو لإنشاء 10 مراكز جديدة للمثليين تضاف إلى 35 مركزا تعمل بالفعل في فرنسا والتي أقيمت لمساعدة المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا وغيرهم من أصحاب الهويات الجنسية الذين لا يعرفون إلى من يلجؤون.
وقالت بورن إن التمييز: “يستمر في إقصاء وإصابة وأحيانا قتل أفراد مجتمع الميم”. وأضافت: “معركة العقول لم يتحقق فيها النصر بعد”.
6 تعليقات
لاحولة ولا قوة الا بالله
باغيين يغرو فطرة الله
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
غايوقع ليهوم ما وقع لقوم لوط ان الله يمهل ولا يهمل
سيساقون إلى جهنم زمرا و سيدخلونها خالدين فيها و باس المثوى .
هم اصلا مشركون،وضالون لاتفاجءنا مثل هذه الأخبار المشكل، والخوف من ان يطبق في بلاد المسلمين وماشي بعيد لان المنافقون من جلدتنا يفعلون الافاعيل وخاصة الحذاتيين،واليساريين،عليهم اللعنة إلى يوم الدين