تطورات جديدة في مشروع الطاقة الشمسية الطموح بين المغرب وبريطانيا

هبة بريس - وكالات

جرى التوقيع على عقد شراكة بين شركة الطاقة المتجددة “إكس لينكس” (Xlinks)، ومقرّها في بريطانيا، ودابليو إس بي” (WSP) العملاقة في الاستشارات الهندسية، لتقديم خدمات استشارية فنية لمشروع الطاقة الشمسية الطموح بين المغرب والمملكة المتحدة.

وكانت “إكس لينكس” أعلنت، في وقت سابق، أنها تسعى لإقامة خطوط تيار الضغط العالي المستمر (HVDC) لنقل كهرباء نظيفة ومنخفضة التكلفة من المغرب إلى بريطانيا تحت سطح البحر من خلال كابل يتعدى طوله ثلاثة آلاف كيلومتر.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، “بعد عملية اختيار مفصلة، عيّنت “إكس لينكس” شركة دابليو إس بي الاستشارية للخدمات الهندسية المهنية الرائدة لتقديم خدمات استشارية فنية لعملية المناقصة لأربع محطات تحويل تيار الضغط العالي المستمر (إتش في دي سي) وأعمال إضافية لمشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة”.

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