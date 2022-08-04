الريسوني : مواقف بنكيران جعلت الحركة الإسلامية تستبعده من حوارات الوحدة

هبة بريس - الرباط

قال الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن مواقف عيد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، جعلت الحركة الاسلامية تستبعده من حوارات الوحدة بحسب تعبيره .

وأضاف الريسوني في حوار له على قناة “بلانكابريس “، ان تصريحات بنكيران كانت تحرج أبناء الحركات الاسلامية بالمغرب ، مشيرا الى ان الامين العام الحالي لحزب المصباح كان يفرض الأمر الواقع على حد قول أحمد الريسوني .

وأردف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، قائلا :”بنكيران كان غالبا في جماعته الاصلاح والتجديد إذا مضى في أمر أو صرح به أو التزم به أو أقدم عليه، يجر معه الباقي، وقلنا نحن لا يمكن أن نسير بهذه الطريقة”.

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