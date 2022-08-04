ميناء طنجة المتوسط

الجمارك تحبط عملية تهريب كمية مهمة من المواد الغذائية والتجميلية بطنجة المتوسط

2022-08-04 / 18:06
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هبة بريس - و م ع

تمكنت المصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بتعاون مع عناصر مديرية المسافرين بمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، أمس الأربعاء، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية داخل سيارة مواطن مقيم بإسبانيا.

وكشفت مصادر جمركية أن القيمة التعشيرية لهذه الكميات الهامة من المواد المحجوزة، وذلك خلال عملية مراقبة على مستوى الدخول، تناهز 12 مليون سنتيم.

وتشمل هذه المواد 100 علبة فستق تزن كل واحدة منها 250 غرام، و 4290 علبة من السمك المصبر بوزن 70 غرام للواحدة، و 9720 معجون أسنان من حجم 75 مليلتر للوحدة، و 166 زجاجة منظف وجه، و 50 زجاجة كحول طبي مطهر من حجم 50 مليليتر، و40 كيلوغراما من مواد غذائية مختلفة.

وتابع المصدر نفسه أن عناصر الجمارك عثرت على هذه البضائع خلال عملية مراقبة للسيارات القادمة من الخارج.

ويأتي إحباط هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الجمركية لضمان أمن وحماية المستهلكين وسلامتهم، ورصد كل عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع و غير المصرح به للمواد الغذائية غير المرخص لها الدخول إلى أرض الوطن.

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