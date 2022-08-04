محكمة روسية تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن يعتبره “غير مقبول”

هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة روسية، الخميس، بسجن نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، تسع سنوات، بعد إدانتها بتهمة تهريب وحيازة المخدرات، في وقت ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالحكم.

وستمضي غراينر “ما مجموعه تسع سنوات” في “مجمع سجون” روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة مضيفة أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16,590 دولار).

وكان الادعاء العام طلب في وقت سابق الخميس، بتسليط عقوبة السجن 9 سنوات ونصف بحق النجمة الأميركية.

وقالت سوتنيكوفا للمحكمة في مدينة خيمكي قرب موسكو إن المحكمة “تجد المتهمة مذنبة” بتهمة تهريب وحيازة مخدرات.

وفي أول تعليق له على الحكم الصادر في حق غراينر، قال بايدن إن الحكم الصادر بحق نجمة كرة السلة الأميركية في روسيا “غير مقبول”.

وهذه هي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم والمحددة بالسجن 10 سنوات.

وقبل النطق بالحكم، توجهت النجمة إلى قضاة المحكمة قائلة “لقد ارتكبت خطأ غير غير قصد وآمل ألا ينهي حكمكم حياتي هنا”.

واعتقلت غراينر البالغة من العمر 31 عاما في فبراير وبحوزتها عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية معبّأة يزيت القنب.

وهي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم.

وأقرت غراينر بالذنب بينما زعمت أنها أتت بهذه المادة إلى روسيا عن غير قصد ودحضت تهمة تهريب المخدرات.

لكن المدعي العام أكد أنها حاولت عن قصد “إخفاء” هذا السائل المكون من القنب عن ضباط الجمارك في المطار.

وتندرج قضية غراينر في إطار توترات شديدة بين موسكو وواشنطن على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا، واتخذت بعدا آخر مع انخراط موسكو وواشنطن في عملية تبادل سجناء قد تشمل اللاعبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0