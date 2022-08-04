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تسجيل 266 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-04 / 17:05
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 04 غشت، عن تسجيل وفاتين جديدتين بسبب جائحة كورونا ليرتفع عدد المتوفين بالمملكة إلى 16250 وفاة، فيما عدد الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 266 حالة، ما رفع عدد المصابين بالفيروس إلى مليون و262 ألف و82 حالة بالمملكة.

وكشفت وزارة الصحة، ضمن الحصيلة اليومية حول مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة، عن تماثل 525 حالة جديدة للشفاء من الفيروس، لينتقل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى مليون و242 ألفا و896 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2936 حالة.

وبخصوص إجمالي التحاليل المُجراة للكشف عن فيروس كورونا، فقد بلغ 12 مليونا و268 ألف و725 ختبارا، وذلك بعد إجراء 8237 اختبارا جديدا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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تعليق واحد

  1. الدول المتخلفة هي الوحيدة التي لاتزال تتكلم عن كذبة خورونا، راه مملحقحينش ومغنطلقحوش، والى رجعتوه اجباري عرجعولكم كل الأوراق.

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