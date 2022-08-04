إسبانيا.. تعيين أمينة بوعياش سفيرة للسلام العالمي

هبة بريس _ و م ع

تم تعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، سفيرة للسلام العالمي، من قبل مؤسسة وسام السلام الإسبانية، وذلك اعترافا بدفاعها عن حقوق الإنسان، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي.

وأبرزت المؤسسة، التي تتخذ من ملقة مقرا لها، في بلاغ بهذا الخصوص، الجهود التي تبذلها السيدة بوعياش لصالح حقوق الإنسان، و”توجهها الراسخ وجهودها من أجل الاندماج، السلام والتسامح، وعزمها الشخصي على النهوض بقيم حقوق الإنسان”.

ومن خلال هذا التعيين، ترغب مؤسسة وسام السلام الاعتراف بـ “المسار المتألق لبوعياش وتقديمه لبقية العالم، مع مرافقة شخصيات دولية أخرى تشكل هذه العائلة العالمية الرفيعة”.

وتأسست مؤسسة وسام السلام في العام 2017، وهي منظمة غير ربحية هدفها الأساسي هو تعزيز قيم السلام عبر جميع أرجاء المعمور.

وتنظم المؤسسة أنشطة مختلفة غايتها تعزيز حقوق الإنسان، كما هو معترف بها عالميا، وترسيخ قيم الوحدة والتعايش.

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