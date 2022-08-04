امينة بوعياش

إسبانيا.. تعيين أمينة بوعياش سفيرة للسلام العالمي

2022-08-04 / 16:45
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هبة بريس _ و م ع

تم تعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، سفيرة للسلام العالمي، من قبل مؤسسة وسام السلام الإسبانية، وذلك اعترافا بدفاعها عن حقوق الإنسان، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي.

وأبرزت المؤسسة، التي تتخذ من ملقة مقرا لها، في بلاغ بهذا الخصوص، الجهود التي تبذلها السيدة بوعياش لصالح حقوق الإنسان، و”توجهها الراسخ وجهودها من أجل الاندماج، السلام والتسامح، وعزمها الشخصي على النهوض بقيم حقوق الإنسان”.

ومن خلال هذا التعيين، ترغب مؤسسة وسام السلام الاعتراف بـ “المسار المتألق لبوعياش وتقديمه لبقية العالم، مع مرافقة شخصيات دولية أخرى تشكل هذه العائلة العالمية الرفيعة”.

وتأسست مؤسسة وسام السلام في العام 2017، وهي منظمة غير ربحية هدفها الأساسي هو تعزيز قيم السلام عبر جميع أرجاء المعمور.

وتنظم المؤسسة أنشطة مختلفة غايتها تعزيز حقوق الإنسان، كما هو معترف بها عالميا، وترسيخ قيم الوحدة والتعايش.

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‫4 تعليقات

  1. بوعياش فقط مشهورة في تحقيق المثولية اللواطية الجنسية
    وفي تحقيق قتل الزواج وتعويضه بالمعاشرة البغائية الحرية للحازقين والحازقات
    وفي جعل الارث تأخذ الانثى كمًا تشاء فهي تأخذ المني وأكل ومال الزوج وتريد ان تأخذ كل شيء بحريقها على الزوج اثناء الجماع

  2. كل من يحارب الاسلام والمسلمين يكرم من طرف الغرب.خلاصة القول الغرب من يمول الجمعيات والمنظمات التي تتدعي الدفاع عن حقوق الانسان لضرب مبادىء الاسلام والمسلمين.لعنة الله عليكم الى يوم الدين.فمن يرخص لهم داخل المغرب الا الخونة.

  3. انا فرح جدا بالوعي الذي وصل اليه المغاربة! كما نرى في التعاليق ونعلم ان بوعياش تحصل على الجوائز والتعيينات والاوسمة لاخلاصها البغيض لتطبيق اجندة الغرب التي تضرب في العمق تربية واخلاق المغاربة الاسلامية التي اصلا ضُرب نصفها..

  4. يقول الله،ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم،صدق الله العضيم، وجهنم،في انتظارك قولي ااامييين ايتها،الغبية ناشرة،الرذيلة،٥ي دولة،تقول انها اسلامية،

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