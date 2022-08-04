الشرطة الأمريكية

كبَّلها وخدَّرها.. فتاة تهرب من اعتداء رجل ، وتساهم في اكتشاف جثتين متحللتين

2022-08-04 / 15:40
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، والتي تعرضت للاعتداء، وأُبقيت مُخدَّرة بسبب الكحول، من الهروب من الأَسر، وقادت السلطات، في ولاية ألاباما، إلى اكتشافٍ مروع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم العثور على جثتين متحللتين، الإثنين 1 أغسطس/آب الجاري، داخل منزل كانت الفتاة محتجزة فيه، وجرى القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاماً بتهم عديدة.

وكانت الفتاة مقيدة من معصميها إلى قواعد السرير لمدة أسبوع تقريباً، وتم إعطاؤها الكحول لإخضاعها، كما اعتدى عليها المشتبه به جسدياً وفقاً لوثائق المحكمة.

لكن الفتاة تمكنت من قضم القيود وانتزاعها لتفر هاربة. عندها تم العثور عليها تتجول في منطقة ريفية في شرق وسط ألاباما.

كان سائق مركبة قلقاً بما يكفي لإجراء مكالمة هاتفية مع السلطات، وهذا ما أدى إلى اعتقال خوسيه باسكوال رييس البالغ من العمر 37 عاماً، الثلاثاء، بعد يوم من هروبها.

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