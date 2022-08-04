فوربس: المغرب نموذج للانتقال الطاقي

هبة بريس _ وكالات

كتبت مجلة “فوربيس” المرموقة أن المغرب يطمح إلى أن يصبح “وجهة” للطاقات المتجددة، مبرزة أن المملكة تسعى إلى أن تكون مصدر إلهام في مجال ضمان الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

وسجلت المجلة الأمريكية، في مقال للكاتب لويلين كينغ، أن منطقة الصحراء المغربية تزخر بـأراض شاسعة ومشمسة على مدار السنة، مما يجعلها وجهة جذابة لتركيب محطات عملاقة للطاقة الشمسية، وهي الاستراتيجية التي تنهجها المملكة .

وتنضاف إلى هذه الإمكانات، حسب كاتب المقال، موارد هامة للطاقة الريحية في المناطق الداخلية والساحلية للبلاد، مشيرا إلى أن المغرب مستعد لتحقيق طموحه المتمثل ليس فقط في تلبية احتياجاته الخاصة، ولكن أيضا في أن يصبح مُصدِّرا إقليميا نحو شمال إفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن المملكة تتوفر على طاقة انتاجية إجمالية تناهز 11 ألف ميغاواط، منها 4030 ميغاواط من الطاقات المتجددة، مضيفا أن 4516 ميغاواط إضافية من الطاقات المتجددة توجد قيد الانشاء أو التخطيط.

وأشارت المجلة الأمريكية نقلا عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى أن المغرب يمكنه تصدير حصة أكبر من طاقته الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى إسبانيا والبرتغال وكذا المملكة المتحدة، مسجلة في هذا الصدد وجود نوعين من الربط الكهربائي حاليا مع أوروبا فيما يتوقع إنجاز ربط كهربائي ثالث.

وأضاف كاتب المقال أن “قدرة الربط تبلغ 1400 ميغاواط كما أن الكهرباء تتدفق في كلا الاتجاهين، بما يتماشى مع ظروف الإنتاج والسوق في أوروبا والمغرب”.

ولفت إلى أن محطة “نور ورزازات” ستصبح ، فور الانتهاء من أشغالها، إحدى أكبر المنشآت لانتاج الطاقة الشمسية في العالم، حيث ستغطي أكثر من 6000 فدان (حوالي 2430 هكتارا).

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