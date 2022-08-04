الصورة تعبيرية

فوربس: المغرب نموذج للانتقال الطاقي

2022-08-04 / 15:08
0
هبة بريس _ وكالات

كتبت مجلة “فوربيس” المرموقة أن المغرب يطمح إلى أن يصبح “وجهة” للطاقات المتجددة، مبرزة أن المملكة تسعى إلى أن تكون مصدر إلهام في مجال ضمان الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

وسجلت المجلة الأمريكية، في مقال للكاتب لويلين كينغ، أن منطقة الصحراء المغربية تزخر بـأراض شاسعة ومشمسة على مدار السنة، مما يجعلها وجهة جذابة لتركيب محطات عملاقة للطاقة الشمسية، وهي الاستراتيجية التي تنهجها المملكة .

وتنضاف إلى هذه الإمكانات، حسب كاتب المقال، موارد هامة للطاقة الريحية في المناطق الداخلية والساحلية للبلاد، مشيرا إلى أن المغرب مستعد لتحقيق طموحه المتمثل ليس فقط في تلبية احتياجاته الخاصة، ولكن أيضا في أن يصبح مُصدِّرا إقليميا نحو شمال إفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن المملكة تتوفر على طاقة انتاجية إجمالية تناهز 11 ألف ميغاواط، منها 4030 ميغاواط من الطاقات المتجددة، مضيفا أن 4516 ميغاواط إضافية من الطاقات المتجددة توجد قيد الانشاء أو التخطيط.

وأشارت المجلة الأمريكية نقلا عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى أن المغرب يمكنه تصدير حصة أكبر من طاقته الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى إسبانيا والبرتغال وكذا المملكة المتحدة، مسجلة في هذا الصدد وجود نوعين من الربط الكهربائي حاليا مع أوروبا فيما يتوقع إنجاز ربط كهربائي ثالث.

وأضاف كاتب المقال أن “قدرة الربط تبلغ 1400 ميغاواط كما أن الكهرباء تتدفق في كلا الاتجاهين، بما يتماشى مع ظروف الإنتاج والسوق في أوروبا والمغرب”.

ولفت إلى أن محطة “نور ورزازات” ستصبح ، فور الانتهاء من أشغالها، إحدى أكبر المنشآت لانتاج الطاقة الشمسية في العالم، حيث ستغطي أكثر من 6000 فدان (حوالي 2430 هكتارا).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة روسية تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن يعتبره “غير مقبول”

محكمة روسية تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن…

2022-08-04 / 17:18
Photo of كبَّلها وخدَّرها.. فتاة تهرب من اعتداء رجل ، وتساهم في اكتشاف جثتين متحللتين

كبَّلها وخدَّرها.. فتاة تهرب من اعتداء رجل ، وتساهم…

2022-08-04 / 15:40
Photo of الشرارات الاولى للحرب ..الصين تبدأ المناورات العسكرية.. وتايوان: مستعدون للحرب

الشرارات الاولى للحرب ..الصين تبدأ المناورات العسكرية.. وتايوان: مستعدون…

2022-08-04 / 14:08
Photo of عربيان يقاضيان شركة طيران أمريكية بتهمة العنصرية والإسلاموفوبيا

عربيان يقاضيان شركة طيران أمريكية بتهمة العنصرية والإسلاموفوبيا

2022-08-04 / 13:54
Photo of طالبان: لم نكن نعلم بتواجد الظواهري في كابل

طالبان: لم نكن نعلم بتواجد الظواهري في كابل

2022-08-04 / 12:31
Photo of الأمين العام للأمم المتحدة يتهم شركات المحروقات بتحقيق أرباح غير أخلاقية

الأمين العام للأمم المتحدة يتهم شركات المحروقات بتحقيق أرباح…

2022-08-04 / 12:24
Photo of للحد من لهيب الأسعار. سعي أممي لرفع القيود على صادرات المواد الغذائية الروسية

للحد من لهيب الأسعار. سعي أممي لرفع القيود على…

2022-08-04 / 12:08
Photo of عبور أول رحلة جوية المجال الجوي السعودي متجهة إلى إسرائيل

عبور أول رحلة جوية المجال الجوي السعودي متجهة إلى…

2022-08-04 / 10:17
Photo of زيلينسكي يدعو الصين للوقوف ضد روسيا

زيلينسكي يدعو الصين للوقوف ضد روسيا

2022-08-03 / 23:11
Photo of حفرة عملاقة تثير الحيرة والقلق في تشيلي

حفرة عملاقة تثير الحيرة والقلق في تشيلي

2022-08-03 / 22:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق