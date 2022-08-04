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إفران..مهرجان أحيدوس بعين اللوح يعود للواجهة

2022-08-04 / 14:26
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ع محياوي - هبة بريس

بعد فترة توقف دامت لموسمين بسبب جائحة كورونا ، فعاليات الدورة ال 21 للمهرجان الوطني لفن أحيدوس بعين اللوح إقليم إفران، يعود للواجهة خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و 7 غشت الجاري بعين اللوح، وذلك بمبادرة من جمعية ثايمات لفنون الأطلس. بدعم من وزارة الثقافة والشباب، وبشراكة مع فعاليات أخرى، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على هذا الموروث الثقافي وضمان استمراريته.

وسيعرف المهرجان الوطني لفن أحيدوس، الذي أضحى موعدا لا محيد عنه لعشاق هذا الفن الأصيل، مشاركة العديد من الفرق التي تمثل مختلف أقاليم وجهات المملكة.
كما تشمل فقرات هذه النسخة، التي تنظم بتعاون مع عمالة إقليم إفران وجماعة عين اللوح، والمجلس الإقليمي تنظيم ندوة حول “فن أحيدوس” ينشطها أساتذة جامعيون ومهنيون في المجال.

و في سياق موضوع المهرجان، سيتم تكريم بالمناسبة ثلة من الفنانين الأمازيغ اعترافا بإسهاماتهم في النهوض بفن أحيدوس.

وتطمح هذه التظاهرة إلى أن تشكل فضاء للتبادل واللقاءات بين الشعراء والفنانين والباحثين المتخصصن في الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى إبراز أصالة الفن والثقافة الأمازيغية

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