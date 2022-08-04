هبة بريس _ الرباط

سلوكات تتسبب في تبذير الماء الشروب …جماعة البيضاء ترفع شارة المنع

2022-08-04 / 12:53
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هبة بريس _ البيضاء

طالبت جماعة الدار البيضاء الساكنة إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب .

واصدرت جماعة البيضاء بلاغا لها، بالت فيه إنها قررت ابتداء من 03 غشت 2022 منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والاليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة وكذا تنظيف الشوارع والازقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية باحترام خراطيم المياه.

وأشارت أنه يمنع استعمال فواهات الإطفاء للتزود بالماء والتراشق بالمياه في الشارع العام وتبذير المياه عند استعمال نقط الماء المعدة للعموم.

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