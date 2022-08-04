الأمين العام للأمم المتحدة يتهم شركات المحروقات بتحقيق أرباح غير أخلاقية

هبة بريس _ وكالات

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح “مفرطة” جراء أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه “غير أخلاقي”.

وبلغت الأرباح الإجمالية لشركات الطاقة الكبرى، حسب غوتيريش قرابة 100 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، داعيا الحكومات إلى فرض ضرائب على أرباح شركات المحروقات

كما حذر الأمين العام الأممي في ندوة أمس الأربعاء من معاناة 345 مليون شخص إلى نهاية العام الحالي من “انعدام الأمن الغذائي الحاد” في 82 دولة، بزيادة 47 مليون شخص بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية

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