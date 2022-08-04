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للحد من لهيب الأسعار. سعي أممي لرفع القيود على صادرات المواد الغذائية الروسية

2022-08-04 / 12:08
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هبة بريس

أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى لرفع كافة القيود على تأمين وشحن المواد الغذائية والأسمدة الروسية، في إطار صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: “أما بخصوص روسيا وتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، فنحن نعمل بشكل حثيث على ذلك“.

وأضافت: “نعمل على إزالة العقبات القائمة في مجالات التمويل والتأمين والنقل“.

وأكدت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدما بعض التوضيحات بشأن العقوبات، مضيفة أن المهمة الآن تتمثل في إقناع القطاع الخاص بألا يخشى العقوبات التي لا تهدده.

يذكر أن اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود الموقع في اسطنبول يوم 22 يوليوز الماضي، يقضي برفع كافة القيود عن صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا.

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تعليق واحد

  1. تعتبر الحرب الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية العالمية .

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