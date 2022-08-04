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احتجاجات رغم العطلة ..”أساتذة ” يرفضون “التعاقد” ويستنكرون الغلاء

2022-08-04 / 11:47
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هبة بريس _ الرباط

خرج أساتذة التعاقد عشية أمس الأربعاء في مسيرات احتجاجية قطبية، لتجديد مطالبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط “التعاقد”.

وكانت مدينتا آسفي وطنجة مسرحا لهذه الإحتجاجات اذ تم رفع شعارات تصب في رافد” الإدماج وإسقاط “مخطط التعاقد”، والمطالبة بـ”الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وكانت فرصة الخروج هاته مواتية للتنديد بموجة الغلاء و استنكروا ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين على حق الجميع في العيش الكريم.

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