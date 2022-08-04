وزارة الصحة: “عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لا يتجاوز 30 ألف”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسير وتيرة الإقبال على التلقيح بوتيرة بطيئة خلال الأسابيع الأخيرة و خاصة الجرعة الرابعة التي تم التنصيص عليها بالنسبة لكبار السن و للمصابين بأمراض مزمنة.

و حسب المعطيات الرقمية التي تقدمها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في نشرتها اليومية، فقد بلغت نسبة الإقبال على تلقي الجرعة الرابعة منذ بداية الحملة و لحدود اللحظة حوالي 28 ألف و 453 شخص فقط.

أما بالنسبة للجرعة الثالثة، فقد بلغ عدد الملقحين بها لحدود اليوم ما مجموعه 6 ملايين و 694 ألف و 913 شخصا، بينما الجرعة الثانية بلغ عدد المطعمين بها لرقم 23 مليون و 369 ألف و 193 شخصا.

و بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا على الأقل جرعة واحدة منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ، فقد بلغ عددهم 24 مليون و 878 ألفا و 498 شخصا.

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