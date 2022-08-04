الجامعة ترقمن ورقة التحكيم و العصبة تجمع أندية القسمين الأول و الثاني

2022-08-04 / 13:10

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتعاون مع المديرية الوطنية للتحكيم، يومه الأربعاء 3 غشت 2022، بمركب محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة،​ يوما دراسيا لفائدة أندية القسم الوطني الأول والثاني، للتعريف بمشروع ورقة التحكيم الرقمية التي سيتم العمل بها بداية من الموسم الكروي المقبل، ( 2022-2023).

و قدم عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بالنيابة، لمحة حول المشروع، الذي سيساعد الأندية على تحديث ورقمنة ورقة التحكيم، تماشيا مع الأوراش التي فتحتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من بينها الورش المتعلق بالرقمنة.

و وفق بلاغ نشر بموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فقد أوضح عبد السلام بلقشور، أن ورقة التحكيم الجديدة لها عدة مزايا، من بينها ربح الوقت، لاسميا أنها منظومة مؤمنة، وتمكن من تجميع المعلومات وبلورتها على شكل إحصائيات، فضلا أنها وسيلة للحفاظ على أرشيف معطياتها.

بعد ذلك، أعطيت الكلمة لممثلي الأندية، لإغناء النقاش حول ورقة التحكيم الرقمية، في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

و بعد نقاش مستفيض، خلال الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان الأسبوع المقبل لمواصلة التفعيل السليم للمشروع وتنزيله.

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