الصورة من الارشيف

على خلفية أحداث دامية بفاس ..اعتقال طالب قاعدي بالرباط

2022-08-04 / 10:58
0
ع محياوي - هبة بريس

أفاد مصدر ل ” هبة بريس ” أن الوكيل العام باستئنافية فاس قرر، صباح يوم أمس الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية لطالب قاعدي سابق لفائدة البحث الذي أمر بها، بعد اعتقاله من طرف مصالح الأمن بالرباط كان موضوع مذكرة بحث وطنية على خلفية أحداث تعود ل4 سنوات خلت على خلفية أحداث دامية بجامعة فاس.

هذا و بتنسيق بين ولاية أمن الرباط وولاية أمن فاس يضيف مصدرنا، أعيد الطالب لولاية أمن فاس لمواصلة البحث معه على خلفية المنسوب إليه، ، قبل أن يحال اليوم على الوكيل العام الذي مدد مدة حراسته النظرية لفائدة البحث حول أحداث دامية عرفتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس في سنة 2019.

وينتظر ان يتم تقديم الطالب القاعدي حسب ذات المصدر، يوم غد من جديد أمام الوكيل العام بعد انتهاء مسطرة الاستماع إليه على خلفية اتهامه بتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قتلى وإصابات في حادث سير بين مراكش وأكادير

قتلى وإصابات في حادث سير بين مراكش وأكادير

2022-08-04 / 13:17
Photo of وزارة الصحة: “عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لا يتجاوز 30 ألف”

وزارة الصحة: “عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لا…

2022-08-04 / 13:02
Photo of سلوكات تتسبب في تبذير الماء الشروب …جماعة البيضاء ترفع شارة المنع

سلوكات تتسبب في تبذير الماء الشروب …جماعة البيضاء ترفع…

2022-08-04 / 12:53
Photo of احتجاجات رغم العطلة ..”أساتذة ” يرفضون “التعاقد” ويستنكرون الغلاء

احتجاجات رغم العطلة ..”أساتذة ” يرفضون “التعاقد” ويستنكرون الغلاء

2022-08-04 / 11:47
Photo of مجلس المنافسة يعاقب هيئة الخبراء المحاسبين

مجلس المنافسة يعاقب هيئة الخبراء المحاسبين

2022-08-04 / 11:22
Photo of مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن ” الريسوني “

مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن ” الريسوني “

2022-08-04 / 10:46
Photo of كيف يساهم المغرب في تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا ؟

كيف يساهم المغرب في تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا…

2022-08-04 / 09:49
Photo of إشادة فلسطينية بدعم المغرب للقطاع الصحي في القدس

إشادة فلسطينية بدعم المغرب للقطاع الصحي في القدس

2022-08-04 / 09:36
Photo of متهم جديد في قضية تحرش جنسي تستهدف رجل أعمال فرنسيا في المغرب

متهم جديد في قضية تحرش جنسي تستهدف رجل أعمال…

2022-08-04 / 09:20
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-04 / 09:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق