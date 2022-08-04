على خلفية أحداث دامية بفاس ..اعتقال طالب قاعدي بالرباط

ع محياوي - هبة بريس

أفاد مصدر ل ” هبة بريس ” أن الوكيل العام باستئنافية فاس قرر، صباح يوم أمس الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية لطالب قاعدي سابق لفائدة البحث الذي أمر بها، بعد اعتقاله من طرف مصالح الأمن بالرباط كان موضوع مذكرة بحث وطنية على خلفية أحداث تعود ل4 سنوات خلت على خلفية أحداث دامية بجامعة فاس.

هذا و بتنسيق بين ولاية أمن الرباط وولاية أمن فاس يضيف مصدرنا، أعيد الطالب لولاية أمن فاس لمواصلة البحث معه على خلفية المنسوب إليه، ، قبل أن يحال اليوم على الوكيل العام الذي مدد مدة حراسته النظرية لفائدة البحث حول أحداث دامية عرفتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس في سنة 2019.

وينتظر ان يتم تقديم الطالب القاعدي حسب ذات المصدر، يوم غد من جديد أمام الوكيل العام بعد انتهاء مسطرة الاستماع إليه على خلفية اتهامه بتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

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