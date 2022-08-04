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انخفاض أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في 6 أشهر

2022-08-04 / 10:03
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هبة بريس _ وكالات

هبطت أسعار النفط بحوالي 4 في المائة، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي وتأكيد مجموعة أوبك+ أنها ستزيد المستوى المستهدف لإنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 3.76 دولار، أو بـ37 في المائة، لتسجل عند التسوية 96.78 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للتسوية منذ 21 فبراير الماضي.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.76 دولار، أو بـ4 في المائة، لتغلق عند 90.66 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للتسوية منذ 10 فبراير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع هبوط الصادرات وانخفاض استهلاك مصافي التكرير للخام.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بـ4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل، في حين زاد مخزون البنزين بمقدار 200 ألف برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 1.6 مليون برميل.

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‫2 تعليقات

  1. و تعمل المنظمة بغابوية على تدني مستوى اسعار النفط لضمان الاستمرارية في استغلال و نهب الأوضاع المعيشية للمواطن .حتى على حساب تشريده تفتقر للحياء في التعامل مع الدول الفقيرة

  2. تنخفض الأسعار في العالم ولا تنخفض في المغرب الله ياخذ الحق في الظلمة الذين هم مسؤولين عن أسعار المحروقات والمواد الغذائية الله يحرقهم في الدنيا والآخرة بذنوبنا وحرمان المواطنين امين يا رب العالمين .

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