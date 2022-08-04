إشادة فلسطينية بدعم المغرب للقطاع الصحي في القدس

هبة بريس

أشادت إدارة مستشفى جمعية المقاصد الخيرية بالقدس، وهو أكبر مستشفيات فلسطين، بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للقطاع الصحي في المدينة المقدسة.

وأعربت إدارة المستشفى، في بيان، الأربعاء، 03 غشت 2022، عن “شكرها وامتنانها للمملكة المغربية على دعمها الكريم والموصول لمستشفى المقاصد، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأثنى البيان على الجهات والهيئات المانحة، التي ساعدت هذه المؤسسة على الاستمرار في أداء واجبها في القدس رغم كل الصعوبات والمعيقات، “التزاما من المستشفى على مواصلة القيام بواجبه الوطني والإنساني وتقديم خدمات طبية مميزة لأهلنا في كافة ربوع الوطن “.

من جهة أخرى، نقل البيان عن الدكتور عدنان فرهود، مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، قوله إن هناك “خطط استراتيجية لتطوير المستشفى منها إضافة خدمات جديدة غير متوفرة فيه، وزيادة دخل المستشفى من خلال صناديق المرضى وزيادة نسبة المستفيدين من الخدمات الطبية من مدينة القدس “.

وأضاف أن “هناك خطط إصلاحية تقوم بها إدارة المستشفى ولكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن هذه الخطط ساهمت في سد جزء من الديون المتراكمة، وخفض نسبة الديون بحوالي 30 في المائة”، لافتا إلى أن “الضائقة المالية الخانقة بميزانية السلطة الفلسطينية، أدت إلى عجز وزارة الصحة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية شهريا، مما أثر سلبا على المستشفى وأدى إلى تراكم ديونه “.

وأشار البيان إلى أن الوعود الأمريكية بتقديم منحة 100 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع لتطوير شبكة مستشفيات القدس الشرقية “ستساعد في حل الأزمة المالية التي يمر بها مستشفى المقاصد “.

يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف، تواصل دعمها للمؤسسات الاستشفائية في القدس بالمستلزمات الطبية وأدوية أقسام المستعجلات، بما فيها المستشفيات الرئيسية في القدس والمركز الصحي العربي بباحات المسجد الأقصى المبارك.

وجهزت الوكالة خلال السنوات الماضية أقساما متطورة للطب المخبري بالمستشفى، مع قسم خاص بمرضى القصور الكلوي وتجهيز عيادات طب الاسنان ضمت أربعين كرسيا مجهزا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0