رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي،

متهم جديد في قضية تحرش جنسي تستهدف رجل أعمال فرنسيا في المغرب

2022-08-04 / 09:20
0
هبة بريس _ الرباط

قرر القضاء الأربعاء، ملاحقة متهم جديد في القضية التي تستهدف رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، وعدد من معاونيه، بتهمة التحرش الجنسي، بناء على شكوى من ست شابات، وفق ما أفادت محامية المدعيات.

وقالت المحامية عائشة كلاع، لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق الذي ينظر في هذه القضية قرر منع المتهم الجديد وهو مواطن فرنسي مقيم بالمغرب، عن السفر مع سحب جواز سفره، وإخضاعه للمراقبة القضائية.

ويضاف هذا الأخير، إلى متهمين فرنسيين آخرين، وستة مغاربة، يخضعون للتحقيق في تهم تراوح بين “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”العنف اللفظي والمعنوي”.

ويلاحق ستة منهم وهم في حالة اعتقال احتياطي، كانوا مسؤولين في فرع مجموعة “أسو2000” بطنجة في شمال المملكة، التي كان يديرها بوتيي.

وفتحت هذه القضية بعدما قدمت موظفات سابقات في هذه الشركة شكوى ضد بوتيي وعدد من معاونيه، بتهمة التحرش الجنسي.

واستمع قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء، بشكل مفصل إلى جميع المشتبه بهم التسعة، بحسب ما أضافت المحامية كلاع.

ويرتقب أن يواصل التحقيق معهم ويجري مواجهات مع المطالبات بالحق المدني في 6 أكتوبر.

حصلت الوقائع بين 2018 وإبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كيف يساهم المغرب في تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا ؟

كيف يساهم المغرب في تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا…

2022-08-04 / 09:49
Photo of إشادة فلسطينية بدعم المغرب للقطاع الصحي في القدس

إشادة فلسطينية بدعم المغرب للقطاع الصحي في القدس

2022-08-04 / 09:36
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-04 / 09:03
Photo of انخفاض معدل البطالة في المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2022

انخفاض معدل البطالة في المغرب خلال الفصل الثاني من…

2022-08-03 / 23:24
Photo of خنيفرة..تحويط حرائق على مستوى غابتي “جبل عمار تسكارت” و”بويدار”

خنيفرة..تحويط حرائق على مستوى غابتي “جبل عمار تسكارت” و”بويدار”

2022-08-03 / 21:53
Photo of شيشاوة..وفاة مسنة إثر انهيار سقف منزل

شيشاوة..وفاة مسنة إثر انهيار سقف منزل

2022-08-03 / 21:27
Photo of هل تفتح محكمة جرائم الاموال تحقيق في شبهات استلاء محطة للتلفيف بتارودانت على أموال عمومية؟؟

هل تفتح محكمة جرائم الاموال تحقيق في شبهات استلاء…

2022-08-03 / 20:51
Photo of متطوعون يوزعون مساعدات عينية على 600 أسرة متضررة من حرائق العرائش

متطوعون يوزعون مساعدات عينية على 600 أسرة متضررة من…

2022-08-03 / 19:12
Photo of “بعد تحويلها لمدينة نخيل” ..”حركة الشباب الاخضر” تدعو للحفاظ على الهوية المنظرية لطنجة

“بعد تحويلها لمدينة نخيل” ..”حركة الشباب الاخضر” تدعو للحفاظ…

2022-08-03 / 19:05
Photo of باحثون مغاربة يكتشفون حطام سفن عسكرية بسواحل الحسيمة

باحثون مغاربة يكتشفون حطام سفن عسكرية بسواحل الحسيمة

2022-08-03 / 18:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق