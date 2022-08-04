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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-04 / 09:03
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يبقى الطقس حارا بداخل المملكة مع تشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل

كما تتوقع المديرية سقوط قطرات مطرية أخرى متفرقة وبروز رعد متفرق كذلك فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وبالمنطقة الشرقية .

ومن المتوقع أيضا ملاحظة تناثر غبار ببعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الوسطى والجنوبية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، ما بين 27 و34 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، سهول تادلة، منطقة سوس ، وبشرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 21 و27 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة ، خلال النهار ، انخفاضا طفيفا على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وهائجا ما بين الدار البيضاء والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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