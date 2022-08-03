أزيد من 87 ألف مسافر عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال النصف الأول من 2022

2022-08-03 / 22:55
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هبة بريس -

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون، 87 ألفا و808 مسافرين خلال النصف الأول من سنة 2022، حسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في بلاغ حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل نسبة استرجاع بلغت 76 في المئة بالنسبة للمسافرين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، التي سجلت عبور 115 ألفا و44 مسافرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص حركة الطائرات، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون 834 رحلة بين شهري يناير ويونيو من سنة 2022، بنسبة استرجاع بلغت 62 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (1337 رحلة).

واستقبل هذا المطار، خلال شهر يونيو وحده، 16 ألفا 503 مسافرين عبر 152 رحلة جوية.

يذكر أن مطارات المملكة استقبلت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 7.439.275 مسافرا، عبر 70.680 رحلة جوية.

وسجلت المطارات الوطنية نسبة استرجاع تقدر بـ 64 في المئة بالنسبة للمسافرين، و72 في المئة بالنسبة لحركة الطائرات، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، وذلك رغم الاستئناف المتأخر لحركة النقل الجوي للمسافرين، والذي لم يتم إلا ابتداء من 07 فبراير 2022.

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