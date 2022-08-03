حفرة عملاقة تثير الحيرة والقلق في تشيلي

2022-08-03 / 22:30
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هبة بريس - وكالات

أصابت الحيرة سكان منطقة في شمالي تشيلي بعدما رأوا حفرة عملاقة بشكل غامض، وما يثير الغرابة في القصة هو أن الحفرة تواصل الاتساع.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الأربعاء، بأن عمق الحفرة يبلغ 198 مترا، في حين يبلغ عرضها 24 مترا.

وظهرت الحفرة، السبت، بشكل مفاجئ في منطقة تييرا أماريلا في منطقة أتاكاما، شمالي تشيلي.

ووصفت الصحيفة الحفرة بـ”المخيفة”، مشيرة إلى اعتقاد البعض بأنها أعمق من 198 مترا، حيث لا تزال تكبر، بحسب السلطات التي باتت في حالة من القلق الشديد.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها طائرات مسيرة حجم العمق السحيق للحفرة، الأمر الذي حيّر الخبراء أيضا.

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