شيشاوة..وفاة مسنة إثر انهيار سقف منزل
هبة بريس - شيشاوة
لقيت سيدة مسنة ، مصرعها اثر انهيار سقف أحد المنازل بحي الامل بجماعة شيشاوة، اليوم الثلاثاء .
وبحسب مصادر محلية ، فقد اصيبت المسنة بكسور خطيرة اثر انهيار سقف المنزل ، ليتم نقلها على وجه السرعة نحو مستشفى محمد السادس الاقليمي بشيشاوة ، قبل ان تلفظ أنفاسها الاخيرة متأثرة باصاباتها .
هذا، وفور علمها بالحادث، حلت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية، حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي
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