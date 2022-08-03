شيشاوة..وفاة مسنة إثر انهيار سقف منزل

2022-08-03 / 21:27
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هبة بريس - شيشاوة

لقيت سيدة مسنة ، مصرعها اثر انهيار سقف أحد المنازل بحي الامل بجماعة شيشاوة، اليوم الثلاثاء .

وبحسب مصادر محلية ، فقد اصيبت المسنة بكسور خطيرة اثر انهيار سقف المنزل ، ليتم نقلها على وجه السرعة نحو مستشفى محمد السادس الاقليمي بشيشاوة ، قبل ان تلفظ أنفاسها الاخيرة متأثرة باصاباتها .

هذا، وفور علمها بالحادث، حلت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية، حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي

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