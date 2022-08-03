بيلوسي تصدر بيانا بعد زيارة تايون وتوجه رسالة إلى الصين

2022-08-03 / 20:55
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان.

وذكرت بيلوسي، في بيان بعد اختتام زيارة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي: “للأسف، تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية، وآخرها اجتماعات منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي الصيني”.

وأضافت: “في حين أنه يمكنهم منع تايوان من إرسال قادتها إلى المنتديات العالمية، إلا أنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو أي شخص من السفر إلى تايوان للإشادة بديمقراطيتها المزدهرة ولتسليط الضوء على نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا باستمرار التعاون معها”.

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تعليق واحد

  1. وجه يسد النفس حتي عن الأكل ، يمنح الله لبعض الأشخاص وجها قبيحا ، لكنه يعطيهم قلبا طيبا محبا للبشرة ولأمنها وسعادتها ، وهذه العجوز لا وجه حسن ولا عمل طيب

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