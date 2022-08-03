تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتخطى 47 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022
هبة بريس - و م ع
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 47,04 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2022، مقابل 44,33 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة (+2,71 مليار درهم) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التحويلات ارتفعت بأكثر من 15,18 مليار درهم مقارنة بمستواها سنة 2018.
وعلاوة على ذلك، سجلت هذه الإحصائيات زيادة العجز التجاري بـ 48,7 في المائة مع نمو الواردات بنسبة 44,2 في المائة والصادرات بنسبة 41,2 في المائة.
وارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 89 في المائة إلى 16,191 مليار درهم متم يونيو المنصرم.
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2 تعليقات
جميل جدا فعلا كان الجيل الأول من مغاربة العالم يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس وفي كل شي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب واليوم هناك من يعاني الامريين بين الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات لانه بدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
انا متقاعد بدء بنك cih مند شهر ماي باقتطاع 55 درهم على كل تحويل لمنحة تقاعدي من فرنسا زاءد مصاريف الصرف. كتابتهم بخصوص هذا الشأن فلم يجيبوني هل يعقل أن يعامل الزبون (مهاجر متقاعد) في بنوك المغرب هكذا بلا مبالات.